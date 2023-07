Honderden steentjes op het dak van de Domtoren in Utrecht vervangen

De honderden zwarte leien op het dak van de Domtoren zijn tijdens de restauratie stuk voor stuk vervangen. De komende maanden gaan de steigers rond het bovenste gedeelte van de toren verdwijnen en wordt de trots van Utrecht weer steeds beter zichtbaar.

De zwarte leistenen komen uit een groeve in Noord-Wales. Dit soort gesteente is erg oud, zo schrijft de gemeente Utrecht op Facebook, ruim 500 miljoen jaar. De honderden steentjes zijn allemaal vervangen.

De werkzaamheden aan de Domtoren in Utrecht lopen gestaag door en rond oktober wordt de steiger rond de bovenste 40 meter afgebroken. Hierdoor is straks de lantaarn (zoals dit deel van de Dom genoemd wordt) weer zichtbaar. De volledige restauratie wordt naar verwachting na de zomer van 2024 afgerond. Dit is enkele maanden eerder dan geland.

De komende weken wordt er maar beperkt gewerkt vanwege de bouwvakantie.