Honderden supporters komen samen voor verjaardag FC Utrecht

Honderden supporters van FC Utrecht trotseerden de regen om het 50-jarig bestaan van hun club te vieren. Om middernacht kwamen zij samen op het parkeerterrein van de Galgenwaard en werden er massaal fakkels afgestoken.

Op 1 juli 1970 werd FC Utrecht opgericht. Dat is vandaag dus precies 50 jaar geleden. Een grote groep supporters vierde dit heugelijke moment bij het stadion. In de regen staken zij rode fakkels en vuurwerk af. Om middernacht hing er over de hele parkeerplaats een rode gloed.

Vanaf woensdag begint dus het jubileumjaar van FC Utrecht en dat wordt afgetrapt met de onthulling van het jubileumshirt en jubileumlogo. Ook wordt er een talkshow onder leiding van Kees Jansma uitgezonden. Deze is onder andere te zien op FOX Sports en het YouTubekanaal van FC Utrecht.

Seizoenkaart

De club heeft voor het jubileumseizoen in ruim een maand tijd meer dan 6.000 seizoenkaarten verkocht. Daarmee wordt volgens de club het record van vorig jaar ruimschoots verbroken. Toen hadden 3.845 supporters van FC Utrecht na een maand tijd hun plek verlengd.

Vanwege het 50-jarig jubileum heeft FC Utrecht ook een speciaal voetbalshirt op de markt gebracht. Op de achterkant van het Samen Utrecht-shirt staan 1970 namen van supporters.