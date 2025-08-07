Honderden Vitesse-supporters komen naar rechtbank in Utrecht om club te steunen

Honderden Vitesse-supporters hebben zich verzameld bij de rechtbank in Utrecht. De voetbalclub uit Arnhem heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB, nadat de voetbalbond de proflicentie had ingetrokken.

De KNVB besloot de licentie in te trekken omdat Vitesse kampt met financiële problemen en daarbij zou volgens de beroepscommissie sprake zijn van een ‘meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie’.

Donderdag wordt de zaak behandeld in de rechtbank Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht. Om de club te steunen, hebben honderden Vitesse-supporters zich verzameld voor de ingang van de rechtbank. Een klein deel kon naar binnen om de zaak bij te wonen.

De sfeer op het Vrouwe Justitiaplein is ontspannen en de politie is aanwezig.