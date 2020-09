Honderden vrouwen (en mannen) demonstreren in Utrecht tegen coronamaatregelen

Honderden vrouwen liepen zondagmiddag in Utrecht mee met de Vrouwen Voor Vrijheid Mars. De demonstranten protesteerden tegen de coronamaatregelen en tegen de spoedwet.

Het protest begon om 14.00 uur in het Moreelsepark. Vanaf daar liep de stoet langs de singel richting Park Lepelenburg. De mars werd begeleid door verschillende drums die de demonstranten meedroegen.

In Park Lepelenburg kwam iedereen samen. Aan de mannen werd vriendelijk gevraagd om zich tijdens de mars afzijdig te houden, maar wel aan te sluiten bij het protest op het eindpunt. In Lepelenburg stonden op een gegeven moment dan ook zo’n duizend demonstranten.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Anderhalvemeterregel

De politie moest een paar keer benadrukken dat iedereen afstand van elkaar moest houden. Wanneer dit niet zou gebeuren zou er een eind gemaakt worden aan het protest. Uiteindelijk lukte het iedereen om anderhalve meter bij elkaar vandaan te staan.

Op het podium in Park Lepelenburg verschenen verschillende sprekers. “We staan hier voor onze vrijheid. Wij leven in de buurt van elkaar, dat is onze natuur. Over de hele wereld zijn mensen zoals wij aan het opstaan. Samen met al deze mensen maken wij het verschil.”

De demonstratie is zonder enig tumult verlopen.