Winkelcentrum Hoog Catharijne heeft weer een nieuwe ingang. In de Stadskamer naast het Poortgebouw zijn de deuren richting het Mariaplaats en Moreelsepark geopend. Hier lopen mensen straks langs de nieuwe Catharijnesingel.

De Stadskamer in het winkelcentrum is de grote open ruimte in het hart van Hoog Catharijne. Hier komt over een paar maanden het water van de Catharijnesingel onderdoor stromen.

Aan de kant van TivoliVredenburg was de ingang al open. Nu zijn ook de deuren aan de andere kant open. Vanaf deze ingang lopen mensen langs de Catharijnesingel, die nu nog uitgegraven wordt, richting het Moreelsepark of de Mariaplaats.

In september van dit jaar moet de singel weer helemaal rond zijn. Er wordt nog hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo moet het water er niet alleen komen, maar wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Zo komt er een voetpad langs de singel en wordt de straat heringericht.