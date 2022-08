Hoog Catharijne organiseert activiteiten rondom start Vuelta

In Hoog Catharijne worden de komende tijd activiteiten georganiseerd in het kader van de start van de Vuelta, die op 18, 19 en 20 augustus in Utrecht plaatsvindt. Op 18 september is er van alles te doen rondom de presentatie van de wielerploegen, in de weken daarvoor wordt voor kinderen een parcours in het winkelcentrum uitgezet.

Het winkelcentrum wordt in de aanloop naar en tijdens de Vuelta passend aangekleed. Op 18 augustus beginnen vanaf 16.00 uur in het winkelcentrum de activiteiten rondom de ploegenpresentatie. Er is een dj aanwezig, en hosts delen Vuelta / Hoog Catharijne bandjes en speciale bekers uit. Met de bekers kun je voor een euro een warme drank halen in bij Bread & Co in de Stadskamer. Ook op 19 augustus worden er in de middag tot 16.00 uur bekers uitgedeeld.

Ploegenpresentatie

De presentatie van de 23 deelnemende teams vindt om 18.00 uur plaats op het Vredenburg. De wielrenners fietsen daar één-voor-één naartoe, beginnend bij de Stadskamer van Hoog Catharijne en daarna door het winkelcentrum naar het plein. Nadat de ploegen op het podium aan het publiek zijn voorgesteld, stappen ze in een boot en varen ze een rondje over de singel.

Op 4 en 11 augustus wordt er voor kinderen een parcours uitgezet in de Stijlkamer. Vanaf 15.00 tot 20.00 uur kunnen zij rondjes rijden en daarmee zijn ook prijzen te winnen.