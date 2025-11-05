Hoog Catharijne vanaf 8 november ‘s nachts gesloten

De tijdelijke nachtafsluiting van Hoog Catharijne gaat vanaf aanstaande zaterdag 8 november in. Tussen 00.00 uur ‘s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends is Hoog Catharijne voortaan gesloten, in ieder geval voor 1,5 jaar. De reden hiervoor is de overlast tijdens de nacht.

De gemeente hoopt dat deze maatregel de overlast en incidenten die ‘s nachts in Hoog Catharijne plaatsvinden, vermindert. Door de nachtafsluiting kan er niet meer ‘s nachts via het winkelcentrum tussen de binnenstad en Utrecht Centraal gelopen worden. Men moet dan buitenom.

Omgevingsvergunning

De 24-uursroute, waarbij mensen via Hoog Catherijne van de binnenstad naar Utrecht Centraal en andersom kunnen lopen, is opgenomen in het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catherijne. Hierdoor is voor het tijdelijk afsluiten van deze route een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft deze vergunning op 7 juli 2025 afgegeven, voor een periode van 1,5 jaar.

De nachtafsluiting mocht echter niet tegelijkertijd met de datum van de vergunning worden ingevoerd. De reden hiervoor is dat er eerst gesprekken zijn gevoerd met de betrokken VvE’s – Vereniging van Eigenaars, de eigenaren van de appartementen boven Hoog Catharijne. Er zijn afspraken gemaakt waardoor deze bewoners alsnog in de nacht directe toegang behouden tot hun woningen.

Daarnaast zijn er inmiddels borden geplaatst die informeren over de nachtafsluiting en de alternatieve routes. Deze zijn goed verlicht en voorzien van cameratoezicht.

Bezwaren

Na het afgeven van de omgevingsvergunning zijn er bezwaren ingediend. De gemeente bevestigt dat de omgevingsvergunning nadelige gevolgen kan hebben voor de indieners van de bezwaren en andere gebruikers van de 24-uursroute.

Echter is de gemeente van mening dat de nachtafsluiting een passende maatregel is, gelet op de alternatieve routes, de tijdelijkheid van de maatregel en de beperkte tijdsduur van de dagelijkse afsluiting.

Toegenomen overlast

De aanleiding voor het sluiten van de looproutes is de toegenomen overlast door een groep van circa dertig tot vijftig personen die ‘s nachts in Hoog Catherijne verblijven. Volgens de gemeente gaat het om een wisselende groep, bestaande uit zowel Utrechtse inwoners als migranten uit onder meer Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Er wordt geslapen en rondgehangen in het winkelcentrum, en er is sprake van drugsgebruik en -handel. Dit leidt regelmatig tot geweldsincidenten, diefstal onder slapers, vernielingen en ernstige vervuiling. De toename van het aantal, vaak minderjarige en jongvolwassen Syrische en Algerijnse jongeren, vergroot volgens de gemeente deze problematiek.