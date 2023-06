Hoogleraar Universiteit Utrecht accepteert ontslag na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Een hoogleraar Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU) heeft zijn ontslag geaccepteerd nadat hij meerdere keren is beticht van grensoverschrijdend gedrag. Hiermee komt de zaak niet voor de rechter. Dat schrijft DUB, naar eigen zeggen het onafhankelijk nieuwsmedium van de UU.

De universiteit kreeg vorig jaar zeventien meldingen over de hoogleraar Klinische Psychologie. Een groot deel van de anonieme meldingen was van seksuele aard, schrijft DUB. De meldingen die de UU ontving gingen ook over mogelijke zaken die zich afspeelden op twee andere universiteiten waar de man ook heeft gewerkt.

Het universiteitsbestuur wilde geen voorbeelden geven waar de hoogleraar van beschuldigd wordt. “Het bestuur zegt alleen dat het om meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag gaat die ernstig genoemd kunnen worden. De universiteit geeft aan dat er, voor zover bekend, geen aangifte tegen de man is gedaan”, schrijft DUB.

