Hoogleraar Universiteit Utrecht onderscheiden in VK

Hoogleraar Harriet Bulkeley van de Universiteit Utrecht heeft een onderscheiding gekregen van koning Charles. De Britse wetenschapper is benoemd tot officier in de ‘Most Excellent Order of the British Empire’, voor haar onderzoek naar klimaatverandering en haar bijdragen aan geografie en milieubeheer. Naast haar werk bij de Universiteit Utrecht werkt ze ook bij de Engelse Durham University.

Bulkeley zag het niet aankomen: “Ik ben verrast en blij dat ik deze erkenning heb gekregen,” zegt ze. “Geografie en de mogelijkheden die het biedt om de milieu-uitdagingen waar we voor staan aan te pakken, fascineren me al sinds ik op school zat. Het is enorm lonend geweest om met mijn werk bij te dragen aan onderzoek, beleid en uitvoering voor klimaat, natuur en rechtvaardigheid.”

Dat ze de onderscheiding kreeg was al een tijdje bekend, maar vorige week was de uitreiking. Het is vergelijkbaar met een lintje krijgen in Nederland. Qua rand is de O.B.E. is vergelijkbaar graad Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is een rang hoger dan lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau, die het meest wordt uitgereikt.