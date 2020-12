Hoogleraar Universiteit Utrecht vertrekt na klachten over ‘ongewenst gedrag’

Een hoogleraar van de Universiteit Utrecht (UU) is vertrokken nadat er verschillende klachten over ongewenst gedrag tegen hem werden ingediend. Dat meldt de universiteit naar aanleiding van een nieuwsbericht in DUB.

De klachten zijn de directe aanleiding voor het vertrek van de hoogleraar, tevens directeur van een van de instituten van de UU. Verschillende media melden dat de man directeur was van het Ethiek Instituut.

Volgens het College van Bestuur is er sprake geweest van dusdanig verwijtbaar handelen en nalaten van de hoogleraar, dat consequenties niet konden uitblijven. Het dienstverband van de hoogleraar is daarom per 1 oktober 2020 beëindigd.

Ongewenst gedrag

Een oud-collega en een collega van de hoogleraar dienden in oktober 2019 bij de universiteit klachten in over ‘ongewenst gedrag’ van de hoogleraar. Hij zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en het creëren van een onveilige werkomgeving.

De commissie ongewenst gedrag van de UU heeft de klachten in behandeling genomen en naar aanleiding daarvan verschillende personen gehoord. Op basis daarvan bracht de commissie advies uit aan het College van Bestuur.

Langdurige geheime relatie

Volgens het College van Bestuur, dat na het advies van de commissie nogmaals enkele gesprekken heeft gevoerd, had de hoogleraar een langdurige geheime relatie met een medewerker. Ten tijde van het begin van de relatie studeerde die persoon nog. De hoogleraar heeft de relatie niet gemeld bij het afdelingshoofd van de universiteit, terwijl hij dat wel had moeten doen.

Het college verklaarde de klacht over seksuele intimidatie tegen de hoogleraar ongegrond. De klachten over het ontbreken van institutionele inbedding en het creëren van een onveilige werkomgeving, zijn wel gegrond verklaard.

Intimidatie door zwijgplicht

Daarbij zegt het college het verwijtbaar te vinden dat de hoogleraar een tweede medewerker heeft aangemaand om niks over de relatie te zeggen. De klachten van deze tweede medewerker, over intimidatie vanwege de door hem ervaren zwijgplicht en het creëren van een onveilige werkomgeving, heeft het college dan ook als gegrond verklaard. De hoogleraar ontkent overigens zwijgplicht te hebben opgelegd.

Na afloop van de procedure liet het College van Bestuur de cultuur en omgangsvormen binnen het instituut waarvan de hoogleraar directeur was, verder onderzoeken door een oud-decaan en een onafhankelijke partij. Zij concludeerden dat er geen sprake was van een breder cultuurprobleem.

Melden ongewenst gedrag

Wel zou er een aantal zaken zijn dat volgens de onderzoekers aandacht vraagt. Het zou gaan om zaken die breder in de universiteit spelen en niet alleen binnen het Ethiek Instituut. Zo zou het bespreken van ongewenst gedrag met collega’s of leidinggevenden niet altijd gemakkelijk zijn, net als het melden van dit soort gedrag bij instanties.

Collegevoorzitter Anton Pijpers: “De veiligheid van studenten, medewerkers en het leer- en werkklimaat op de Universiteit Utrecht is van het allergrootste belang. Ongewenst gedrag is onaanvaardbaar. Ik heb in dit geval weer gezien hoeveel leed het veroorzaakt. We moeten dit aangrijpen om van te leren, ook als College van Bestuur. De universiteit moet er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als het zich voordoet, moet dat op een goede manier aangepakt en opgelost worden.”