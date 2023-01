Hoogoplopende emoties, beduvelen en gezelligheid; het NK Risk vindt binnenkort plaats in Utrecht

Voor degenen die de frustraties goed in bedwang kunnen houden (en ook voor alle anderen) wordt op 14 januari het Nederlands Kampioenschap Risk georganiseerd in Utrecht. De organisatie verwacht dat er meer dan 500 mensen plaats gaan nemen achter het speelbord.

Het NK Risk wordt zaterdag 14 januari gespeeld bij Karma Kebab aan de Kanaalweg. Mensen die deel willen nemen aan het kampioenschap kunnen zich tot zondag inschrijven, maar voor degenen die hier net te laat voor zijn “kan wel iets geregeld worden”, laat de organisatie weten.

Risk is een bordspel waarbij het de bedoeling is de gebieden van tegenstanders te veroveren door een leger op te bouwen. “Het spel heeft in menig woonkamer de emoties hoog doen oplopen en wie denkt dat je zomaar wat mag doen zit er toch echt naast. Fanatieke ‘Riskers’ spelen het spel met een hele theoretische, strategische benadering.”

Omdat het spel al zolang meegaat en er ook verschillende varianten zijn wordt er nog weleens geruzied over de regels. De organisatie van het NK heeft daarom besloten te spelen met de oude variant en ook zijn er een aantal extra regels opgesteld. Deze regels en meer informatie over het kampioenschap zijn te vinden op de website van het NK Risk.