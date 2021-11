Hoogste rechter: ‘Monumentaal orgel moet voor 2024 terug naar Leeuwenberg’ in Utrecht

De Raad van State heeft besloten dat het bijzondere orgel uit het Leeuwenbergh Gasthuis in Utrecht toch echt tot het Rijksmonument behoort, en dus teruggeplaatst moet worden. Het is de nieuwste ontwikkeling in de discussie die al jaren speelt over het orgel.

Het orgel moet, zoals in de vergunning staat die de gemeente Utrecht heeft afgegeven, voor 2024 teruggeplaatst worden in het gebouw aan het Servaasbolwerk. DUIC schrijft sinds 2019 regelmatig over het orgel, dat komt omdat het muziekinstrument eerst zonder vergunning uit het pand werd gehaald.

Hoe zit het ook alweer?

De voormalige eigenaar van het gebouw, Stichting Gasthuis Leeuwenbergh, liet het bijzondere orgel verwijderen en verkocht kort daarna het pand voor €949.000. De koper van, en daarmee sinds begin 2019 de nieuwe eigenaar, is Stadsherstel Utrecht. Zij vonden een nieuwe huurder die het gebouw zonder orgel wilde gaan gebruiken. Het orgel werd verkocht en ging ondertussen naar de Grote Kerk in Zwolle waar het tijdelijk, een aantal jaren, gebruikt gaat worden.

Discussie

Er ontstond echter discussie of het orgel wel verwijderd mocht worden zonder vergunning. De voormalige en huidige eigenaar van het gebouw dachten van wel. Zij vinden dat het orgel niet tot het Rijksmonument behoort en dus niet dezelfde bescherming behoort te krijgen.

De gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meenden dat het orgel beschermd was en dus niet verwijderd had mogen worden zonder vergunning. Om een juridische strijd te voorkomen gingen de partijen in 2019 in overleg en werd besloten om alsnog een vergunning te verlenen. Daar stond wel in dat het orgel voor 2024 moest terugkeren.

De juridische strijd was echter nog niet gestreden. Stichting Gasthuis Leeuwenbergh stapte alsnog naar de rechter en de zaak belandde uiteindelijk bij de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State. Die meent dat de vergunning – met de voorwaarde dat het orgel voor 2024 moet terugkeren – van de gemeente standhoudt. De Raad van State oordeelt namelijk dat het orgel toch echt tot het Rijksmonument Leeuwenbergh behoort, omdat het orgel ook daadwerkelijk beschreven wordt in het register van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Over het orgel en Leeuwenbergh

Het bijzondere orgel is in 1954 gebouwd voor Leeuwenbergh, Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer heeft daar toentertijd nog een rol bij gespeeld. Het gebouw zelf is veel ouder. Het pand is in 1567 gebouwd als pesthuis, een plek waar mensen die de pest hadden werden opgevangen, maar werd gebruikt als een regulier gasthuis. Het gebouw heeft de afgelopen eeuwen verschillende functies gehad, waaronder een militaire kazerne, laboratorium, tentoonstellingsruimte en een kerkgebouw.

In 2004 bleek dat de kerkgemeente het gebouw niet meer kon behouden. Het gebouw werd toen eigendom van Stichting Vrienden van Leeuwenbergh, die het liet restaureren waarna het een locatie werd voor concerten en lezingen. Het heeft ook dienst gedaan als vervangende zaal tijdens de verbouwing van Muziekcentrum Vredenburg. Het gebouw is in 2019 dus weer van eigenaar gewisseld waarna de orgeldiscussie begon.