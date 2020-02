Hoogt krijgt vaste plek in filmzaal van Bibliotheek Neude voor bijzondere films

In de filmzaal van Bibliotheek Neude worden 6 dagen per week premièrefilms geprogrammeerd door Hoogt on Tour. De ‘onalledaagse films met inhoud’ zijn vanaf 2 april te zien.

Het oudste filmtheater van Nederland, ‘t Hoogt, vertrok eind 2018 uit de historische panden en gaat een nieuwe start maken in De Machinerie. Onder de naam Hoogt Bieb Neude is ‘t Hoogt nu dus wel terug met een vaste locatie in de binnenstad van Utrecht. De voormalige filmhuispanden aan ’t Hoogt en de Slachtstraat moeten ook weer worden gebruikt als bioscoop.

De verbouwing van het voormalige postkantoor aan de Neude is in de afrondende fase. Naast de centrale bibliotheek, Albert Heijn, een fietsenstalling en komen er verschillende winkels. Op 13 maart opent in het voormalige postkantoor Bibliotheek Neude met een theater, filmzaal, podium, stadsstudiehuis en vergader- en werkruimten.

Vanaf donderdag 2 april is de filmzaal aan de Neude geopend voor bijzondere films. Bibliotheek Utrecht en Hoogt on Tour werken al enige jaren samen om het Utrechtse publiek kennis te laten maken met kunst en cultuur. Deze samenwerking wordt nu voortgezet in de nieuwe Bibliotheek Neude.

Focus

In de filmzaal programmeert Hoogt on Tour van dinsdag tot en met zondag bijzondere, onalledaagse films met inhoud. De focus ligt hierbij op documentaires, films van eigen bodem en jeugdfilms. Ook boekverfilmingen krijgen aandacht.

Op zaterdag 28 maart is er een opening voor de filmzaal met een gratis programma. Dan is er een voorproefje van de programmering te zien zoals de jeugdanimatie De Beroemde Bereninvasie van Sicilië of de Keniaanse queerfilm Rafiki.

Samenwerking

“Deze samenwerking met Bibliotheek Utrecht komt voor ons op het juiste moment”, vertelt Rianne Brouwers, directeur van Hoogt on Tour. “We zijn begin dit jaar van start gegaan met de ontwikkeling van de Machinerie in het Werkspoorkwartier, maar zullen daar pas begin 2022 voor publiek open kunnen gaan. Het is geweldig dat we de stad en onze bezoekers de komende jaren ook al kunnen voorzien van artistieke kwaliteitsfilms in Bibliotheek Neude.”

Ook Film in de Bieb, het gezamenlijke programma van Bibliotheek Utrecht en Hoogt on Tour, vindt vanaf april een plek in Bibliotheek Neude. Deze filmserie, met na afloop van de film een vraaggesprek met een passende gast, vindt maandelijks plaats.

Hoogt on Tour blijft daarnaast actief buiten de binnenstad met filmvertoningen in De Nijverheid, Molen de Ster en de Parel van Zuilen.