Hoogte van nieuwbouw aan Christiaan Krammlaan in Utrecht niet aangepast na kritiek bewoners

Tijdens verschillende participatiebijeenkomsten over de nieuwbouwplannen aan de Christiaan Krammlaan in Utrecht, hebben bewoners zorgen geuit over de hoogte van het gebouw. Het lijkt er echter niet op dat de hoogte wordt aangepast.

Op de plek waar nu nog een kantorenpand staat aan de Christiaan Krammlaan 2-10, moet op den duur een nieuw gebouw verrijzen. Dit pand bestaat straks voor 47 procent uit sociale huurwoningen, 30 procent middenhuur, 23 procent vrije sector huur en ongeveer 1.500 vierkante meter aan kantoorruimte. Ook wordt de ruimte rondom het gebouw opgeknapt.

Mening

De plannen zijn eerder al bekendgemaakt, en in de tussentijd konden omwonenden en andere belanghebbenden hun mening hierover geven. Op basis hiervan is het plan op verschillende punten aangepast.

Zo wordt het parkeerdek kleiner, waardoor de inkijk op de naastgelegen tuinen en huizen minder is. Ook krijgen de appartementen balkons die zó worden ontworpen dat ook vanaf hier de inkijk wordt beperkt. Daarnaast wordt het groen rondom het gebouw aangepast, en wordt een deel van de kantoorruimte en appartementen vervangen door eengezinswoningen. “Dit zorgt voor meer levendigheid en ogen op straat”, schrijft het college.

Hoogte

Ook kwam uit alle participatiebijeenkomsten naar voren dat veel mensen het gebouw, dat straks tussen de drie en tien verdiepingen telt, te hoog vinden. Daarbij verschillen zij wel van mening over welke hoogte wel acceptabel is. “Wij vinden het anders vormgeven van het gebouw met een beperkt hoogteaccent alleen acceptabel, als dat geen gewijzigd programma met zich meebrengt.”

Er is vervolgens onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat het verwijderen van één laag leidt tot een ‘negatieve businesscase’. Verder in het proces wordt onderzocht of het deel van tien verdiepingen op een andere plek kan komen, om op die manier de zorgen van een deel van de omwonenden weg te nemen. “Gezien de businesscase verwachten we niet dat het hoogteaccent zodanig verlaagd kan worden, dat het alle kritiek wegneemt.”