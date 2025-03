Horeca van Castellum Hoge Woerd uiterlijk in augustus open: ‘Duurt langer dan gehoopt’

De herstelwerkzaamheden van het plafond van Castellum Hoge Woerd duren langer dan gehoopt, gaf wethouder Dennis de Vries eerder al toe. De helft van de Utrechtse gemeenteraad wilde weten waarom. Een deel van het plafond kwam vorige zomer naar beneden. Het museum en theater konden in de herfst weer open, maar het restaurant is nog dicht.

De horeca kan uiterlijk in augustus weer open, zegt de wethouder. In de tussentijd wordt er meegedacht met de huurders hoe ze de horeca kunnen regelen rondom de festiviteiten van het 10-jarig jubileum.

Hanno Tomassen, directeur-bestuurder van het theater Podium Hoge Woerd, vertelde eerder al het jammer te vinden dat de horeca in het pand niet open kan, “want naar het theater gaan zonder een hapje eten of een borrel na afloop is toch anders”.

“De herstelwerkzaamheden duren langer dat gewenst en gehoopt”, reageerde wethouder Dennis de Vries op de vragen van de fracties. Hij vindt het ook vervelend voor de huurders en de omwonenden. Volgens de wethouder is er regelmatig contact en overleg met de betrokken partijen.

Betonconstructie verbeteren

Nadat het plafond van Castellum Hoge Woerd in augustus vorig jaar instortte, moesten de deuren dicht en werd een onderzoek gestart. Uit de eerste onderzoeken bleek dat de betonconstructie in het café verbeterd moet worden.

‘Er is ondertussen veel onderzoek gedaan naar de oorzaak – die groter blijkt dan alleen het verlaagde plafond – en het ontwerpen van de oplossing’, schrijven de acht Utrechtse fracties. ‘Het originele ontwerp bleek niet goed. Men zit blijkbaar nog altijd in deze fase en momenteel is er nog niets gerepareerd.’

Archeologische ondergrond

De eerste onderzoeksrapporten duurden lang door de archeologische ondergrond, legt de wethouder uit. Die ondergrond maakt het ingewikkelder om het gebouw te herstellen.

“Er zijn nog op twee verdiepingen onderzoeken nodig”, zegt De Vries. Die onderzoeken gaan over de trillingseffecten en de akoestiek. “We realiseren ons dat die verdiepingen onderzoeken wederom extra tijd kost, maar we zijn van mening dat een gebouw als Castellum deze aanpak ook verdient. Je kunt het maar een keer goed doen.”

Die onderzoeken horen nou eenmaal bij de werkzaamheden, zegt de wethouder. De voorbereidende werkzaamheden zijn volgens De Vries al begonnen en die omvatten het grootste deel van de herstelwerkzaamheden. “Dit deel is niet fysiek zichtbaar, maar van cruciaal belang in verband het gebouw en de archeologische ondergrond.”