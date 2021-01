Horecamedewerker uit Utrecht schrijft multicultureel kinderboek: ‘Bananie kijkt niet naar kleur’

Eigenlijk had Emyron Paula het verhaal alleen voor zichzelf geschreven, gewoon omdat hij het leuk vond om te schrijven. Nu, drie jaar later, is er toch een kinderboek: Bananie op Curaçao. Een boek in twee talen (Nederlands en Papiaments) over de avonturen van Bananie.

“Bananie is een multicultureel personage dat staat voor cultuur, diversiteit, uniek en jezelf mogen zijn”, zegt Emyron. “Dat wilde ik toevoegen aan de wereld van nu. Diversiteit en cultuur zijn belangrijk.” Dat is de boodschap die hij kinderen mee wil geven.

“Kinderen mogen zichzelf zijn en alle kinderen zijn gelijk. Het is niet erg als iemand anders is. Bananie kijkt niet naar kleur en ook niet naar de achtergrond van het kind. Bananie accepteert elk kind en elk kind is welkom.”

Verwarmingsmonteur

Emyron is van huis uit geen auteur. Twintig jaar geleden kwam hij van Curaçao naar Nederland om een opleiding tot verwarmingsmonteur te volgen. Nu woont hij ruim tien jaar in Utrecht en werkt inmiddels al heel wat jaren in de horeca. Hij werkt bij Het Gegeven Paard, het café in TivoliVredenburg.

Vorig jaar dacht hij: misschien moet ik toch iets met dat verhaal doen. Hij ging op zoek naar een illustrator. Ondanks dat toen de coronacrisis begon, vond hij er een: Lois Koster.

Goed doel

“Toen begon het avontuur, nu zit ik er middenin”, zegt Emyron. De eerste druk van het boek is uitverkocht. De tweede druk is vanaf volgende week te koop via zijn website.

Een deel van de opbrengst van het boek en de merchandise, vijf procent, gaat naar een goed doel: CliniClowns Curaçao. “Ik wil altijd iets doen voor iemand anders.” Hij vindt het een belangrijke stichting, omdat zijn personage net als de CliniClowns graag mensen aan het lachen maakt.