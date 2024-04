Horecazaak de Achtertuin opende de deuren op de plek van Café Het Hart aan de Voorstraat in Utrecht

Voor veel Utrechters is de Voortuin al vele jaren vaste prik. Het café aan het begin van de Voorstraat, met uitzicht op de Neude, zit er inmiddels zo’n dertien jaar. Het terras met daarboven de bekende gekleurde lampjes en het zwarte luifel zit bijna altijd vol. Na al die jaren vond het team het tijd voor ‘gezinsuitbreiding’ een paar panden verderop. Op de plek van het voormalige Café Het Hart opende begin deze maand de Achtertuin.

Hoewel de naam opnieuw de suggestie wekt, komt er ook op deze plek geen echte tuin. We moeten de Achtertuin zien als een spin-off van het café op Voorstraat 4. Buiten op het terras op Voorstraat 10 staan zwart-witte terrasstoeltjes en de gevel is donkerbruin geverfd. De mooie oude glas-in-loodramen zijn gebleven. Binnen ligt onder meer een nieuwe houten visgraatvloer en staat een mix van lage en hoge tafeltjes.

“We wilden de Voortuin-familie uitbreiden”, zegt Antigoni Soufla. De Griekse opende de nieuwe zaak samen met de Voortuin-eigenaren Hensley Dirks en Koen van Duijn. Ook Robin Rump is een van de eigenaren van de Achtertuin. Hij is bedrijfsleider bij de Voortuin. Alle drie zijn ze ook betrokken bij Café Stathe in Wijk C, de plek die jaren geleden bekend stond als Café Flitz. Hensley en Koen als eigenaren, Robin eveneens als bedrijfsleider. Antigoni was hiervoor bedrijfsleider bij de Voortuin. “Het plan voor een tweede locatie ontstond begin dit jaar. Het is snel gegaan. In een maand viel alles op zijn plaats. We moesten opschieten, maar het is allemaal gelukt.”

Tekst loopt door onder afbeelding

‘Fancy and cosy’

Tot nu kwamen er al veel nieuwsgierige mensen een kijkje nemen, zegt Antigoni. “Gasten die ook veel in de Voortuin komen, maar ook veel nieuwe gezichten. Verder stonden er ook vaste gasten van Café Het Hart op de stoep.” De eerste weken waren druk en intens, vertelt ze, maar heel leuk. Antigoni noemt het een pilot opening. Ze wilden eerst testen of alles goed werkt, kijken wat de openingsuren precies worden en nieuw personeel aannemen. Een datum voor de officiële en feestelijke opening moet nog worden geprikt.

Waar gasten bij de Voortuin borrelhapjes en frituursnacks kunnen bestellen, of hun eigen eten mee kunnen nemen, kan dat bij de Achtertuin niet. Het idee is dat deze plek zich meer richt op wijn, cocktails en tapas. Ook kunnen mensen hier terecht voor avondeten. De mediterrane gerechtjes maakt Antigoni allemaal zelf. “Ik heb een passie voor koken.”

De sfeer waar ze voor gaan, is een balans tussen “fancy and cosy”. Ook staat eten hier dus meer centraal. “We wilden zorgen dat het een café is waar we ook zelf naartoe zouden gaan als mensen van begin dertig. Hier kan je ook reserveren als je dat wil, of een borrel organiseren. Het is een plek waar je naartoe gaat voor een lekker drankje, waarvoor je je net een beetje mooier aankleedt dan wanneer je naar de kroeg gaat. Maar we zijn geen chique wijnbar.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Exposities

De Voor- en Achtertuin zullen geen personeel gaan delen. “Aparte teams, maar met dezelfde mindset achter de bar. Net als bij de Voortuin willen we graag dat er binnen het Achtertuin-team verbinding is. Ook willen we dat het team binding krijgt met de plek en de gasten. Dat is lastig als er geen vast team is.”

De inrichting is bijna helemaal zoals Antigoni het graag wil, maar de komende tijd wil ze het graag nog wat voller zetten met spullen. “Dat maakt het knus.” Ook lijkt het haar leuk om, met een diploma kunstgeschiedenis op zak, ruimte te bieden voor exposities van Utrechtse kunst. Voordat ze open gingen begin deze maand wilde Antigoni graag dat alles al helemaal perfect was, maar uiteindelijk realiseerde ze zich dat dit soort dingen tijd kosten. “Dit café heeft een ziel en die moeten we met ons erin tot bloei laten komen.”