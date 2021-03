Hortusplantjes van Utrechts Universiteitsmuseum krijgen nieuw onderkomen bij buren en medewerkers

Het Universiteitsmuseum en de bijbehorende Oude Hortus in het centrum van Utrecht worden momenteel verbouwd. Vanwege het onderhoud aan de kassen moeten alle planten naar buiten en sommigen hebben elders een nieuw onderkomen gevonden.

Er was veel te doen over de verbouwing van het Universiteitsmuseum. De instelling zou eigenlijk al in maart 2018 dichtgaan, maar omdat er zoveel kritiek op het ontwerp kwam zijn de werkzaamheden uitgesteld. Het ontwerp is daarna aangepast en inmiddels is de verbouwing in volle gang.

De tuin van het Universiteitsmuseum wordt ook wel de ‘Oude Hortus’ genoemd. Van 1723 tot 1920 was dit de botanische tuin van de Universiteit Utrecht. Inmiddels bevindt deze tuin zich op het Utrecht Science Park. Desalniettemin is de Oude Hortus nog steeds een plek waar veel bijzondere planten en bomen te vinden zijn.

Uitgedeeld

Vanwege het onderhoud aan de kassen is er de afgelopen weken hard gewerkt om deze leeg te maken. Veel planten zijn in de tuin of de oranjerie geplaatst. Een deel van de planten is ook uitgedeeld aan vrijwilligers, medewerkers en buren van het museum. Het ging met name om kleinere vetplanten uit de kassen. De belangstelling was groot volgens het museum.

Nu de kassen leeg zijn kunnen de werkzaamheden beginnen. De kassen worden geschilderd, krijgen nieuw dakglas en een deel van de kassen – de zogenaamde Westlandkas- wordt vervangen. In december 2021 is de renovatie van de kassen gereed.