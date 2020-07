Host Club Utrecht ‘schrikt zich rot’ van kosten vergunning voor woningverhuur aan toeristen

De belangenvereniging van kleinschalige vakantieverhuurders Host Club Utrecht laat weten zich ‘rot geschrokken’ te zijn van de kosten voor een vergunning om een woning bijvoorbeeld via Airbnb te kunnen verhuren. Zo’n vergunning kost namelijk 1279,- euro. Ook de lokale VVD vindt dit hoog en vraagt om opheldering bij de gemeente.

De rechter heeft in januari een uitspraak gedaan over vakantieverhuur van woningen en bepaald dat het verhuren aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning niet mag. Hierdoor heeft de gemeente een nieuwe regeling moeten maken.

Tijdelijke regeling

Utrechters die hun huis gedeeltelijk willen verhuren aan toeristen moeten daarom een vergunning aanschaffen. De kosten zijn 1279,- euro. Het gaat daarbij om een tijdelijke regeling, want volgend jaar wordt nieuwe landelijk regelgeving verwacht.

In een brandbrief aan de gemeenteraad laat Host Club Utrecht weten zich rot geschrokken te zijn van het hoge bedrag en vraagt om de tijdelijke regeling terug te draaien, in afwachting van nationale wetgeving die Den Haag in de maak heeft.

6000 euro

De VVD vindt dit bedrag ook erg hoog. In schriftelijke vragen aan de gemeente schrijft de partij: “De gemiddelde boekingsprijs per nacht is circa 100 euro. Met een dergelijke onttrekkingsvergunning mag een woning maximaal 60 nachten worden verhuurd. Dit betekent dat een verhuurder per jaar gemiddeld circa 6.000 euro kan omzetten.” De VVD vraagt de gemeente of het niet buitenproportioneel is om van dat bedrag een vergunning van 1279 euro te moeten betalen.

De belangengroep Host Club Utrecht schrijft: “Voor menigeen is het niet meer rendabel – en met de coronacrisis te onzeker – om over te gaan op het aanvragen van een vergunning met dergelijke hoge leges.”