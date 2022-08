Hotel aan Ganzenmarkt in Utrecht midden in de nacht ontruimd vanwege brand en rookontwikkeling

De politie, brandweer en hotelmedewerkers hebben in de nacht van woensdag op donderdag meerdere panden aan de Ganzenmarkt ontruimd. Dat moest vanwege brand en rookontwikkeling in het Mother Goose hotel. Een ambulance was aanwezig voor mensen die rook hadden ingeademd.

Iets na 1.30 uur in de nacht werd de brandweer opgeroepen vanwege een vermoedelijke brand in Mother Goose Hotel aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Er zou rook en de geur van brand zijn geweest, maar de brand was moeilijk te vinden.

De politie schrijft op Instagram: “De brandweer heeft vervolgens een flinke zoekslag moeten maken om de brandhaard te kunnen vinden. De zichtbare rook ging namelijk via diverse ruimtes en ventilatiekanalen richting het dak.”

Kortsluiting

Uiteindelijk bleek de brandhaard in een isolatielaag op de begane grond te zitten. Op de begane grond van het adres zit café Ubica Utrecht gevestigd. “Waarschijnlijk heeft een lekkage bij een van de badkamers kortsluiting en de rookontwikkeling veroorzaakt”, schrijft Veiligheidsregio Utrecht op Twitter.

Om 7.45 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Volgens politie is de schade aan een aantal panden ‘helaas wel flink’ te noemen. Gasten van de ontruimde hotelkamers zijn ondergebracht in andere hotels.