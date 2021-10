House Modernes in Utrechtse binnenstad geopend door burgemeester Dijksma

Burgemeester Sharon Dijksma heeft op vrijdagmiddag het House Modernes aan de Lange Viestraat in Utrecht geopend. In het volledig gerenoveerde pand komen werkplekken en winkels, waaronder een kassaloze Aldi.

70 miljoen euro was ervoor nodig om De Planeet een volledige facelift te geven. Vanbinnen en vanbuiten is het warenhuis gerenoveerd. Waar mogelijk zijn de historische structuren hersteld in die van de Galeries Modernes.

Hele dag

De gemengde functie van het pand is ook de aanleiding voor het veranderen van de naam van ‘Galeries’ naar ‘House’, want er zitten niet meer enkel winkels gevestigd.

Het idee is dat mensen hier een hele dag kunnen doorbrengen: werken, eten en drinken, een boodschap doen, en jeu de boulen in de kelder of de laatste zonnestralen meepikken op het dakterras.

Roltrappen

Volgens burgemeester Sharon Dijksma is ook de naam ‘Modernes’ op zijn plek. “Het warenhuis is altijd een plek geweest waar mensen vroeger naar nieuwe producten kwamen kijken, en de roltrappen of de lift kwamen uitproberen.”

Achter de pui van 1600 vierkante meter glas komen flexwerkplekken van het bedrijf Spaces en verschillende winkels. Er zit al een vestiging van de feest- en cadeauwinkel SoLow en binnenkort komt daarnaast een vestiging van Aldi zonder kassa’s bij.