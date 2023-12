Hout uit voormalig poppodium Tivoli vereeuwigd in snijplanken en flesopeners

Het historische hout uit het voormalige poppodium Tivoli aan de Oudegracht krijgt nieuw leven in de vorm van serveerplanken, flesopeners en sleutelhangers. Het Utrechtse bedrijf Noest maakte van de oude archiefkasten en kozijnen weer nieuwe spullen.

Voor de jongeren onder ons; Tivoli was een poppodium aan de Oudegracht 245 en kwam voort uit de kraakbeweging begin jaren ’80. In 2014 ging Tivoli dicht en ging samen met Muziekcentrum Vredenburg in een nieuwe gebouw verder als TivoliVredenburg. Grote namen speelden in Tivoli Oudegracht, zoals Prince, Pearl Jam, Pixies, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Nirvana en veel meer.

Sinds Tivoli Oudegracht in 2014 sloot, wordt er gewerkt aan de herontwikkeling. In 2018 won Stadswaarde de aanbesteding om er iets nieuws van te maken. Lange tijd heeft dit echter stilgelegen. Sinds afgelopen september wordt er echter gewerkt om het gebouw weer open te maken met nieuwe functies, waaronder een boetiekhotel met restaurant en een podium voor beginnend talent.

‘Spijkers’

Bij de verbouwing wordt er ook oud hout verwijderd dat niet meer nodig is. Van dat hout maakt het Utrechtse bedrijf Noest nieuwe producten. Van de planken uit de oude archiefkasten, waar eens de contracten opgeslagen waren, maakte Noest serveerplanken en flesopeners. De kozijnen zijn omgetoverd tot sleutelhangers met bands als Pearl Jam en R.E.M. in de hoofdrol. Ook kunnen fans zelf kiezen welk optreden ze willen laten vereeuwigen in het hout.

Noest schrijft: “De krassen en deuken hebben we intact gelaten. En, na het verwijderen van honderden decennia oude spijkers, toverden we dit fantastische hout om naar producten waar we nog lang van kunnen genieten!”