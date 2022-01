HU ontwikkelt visuele budgetcursus voor statushouders en mensen met een licht verstandelijke beperking

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met het Nibud een budgetcursus ontwikkeld voor statushouders en mensen met een licht verstandelijke beperking. In vergelijking met voorgaande programma’s is het nieuwe cursusmateriaal meer visueel ingesteld, om zo taalbarrières te verkleinen.

De visuele aanpak is voor beide doelgroepen hetzelfde, maar de stof is verschillend. “Statushouders maken kennis met het financiële systeem in Nederland, dat door cultuurverschillen soms anders in elkaar steekt dan ze gewend zijn”, aldus Eline Maussen, docent sociale juridische dienstverlening aan de HU. “Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak hulp nodig om goed met geld om te kunnen gaan, en te weten wie hen daarmee kan helpen.”

Succes

De cursus is een doorontwikkelde versie van een eerder project. De originele cursus werd vier jaar geleden ontwikkeld in een samenwerkingsproject van onder andere de HU, het Nibud en gemeenten. Het was een succes, maar voor de twee nieuwe doelgroepen bleek het nog niet goed aan te sluiten op hun behoeften. Zij zijn nu zelf betrokken geweest bij de ontwikkeling van het meer visueel ingestelde materiaal.

De eerste nieuwe cursus is recent gegeven, en de reacties zijn positief. Khalid uit Syrië was een van de cursisten: “Alles is hier voor mij nieuw. Jullie financieel systeem is voor ons heel ingewikkeld. Met de cursus heb ik geleerd hoe ik belasting moet betalen. Ik heb een diploma van de cursus en daar ben ik blij mee.”