HU opnieuw een van de slechtste hbo’s, HKU scoort beter

De Hogeschool Utrecht (HU) is wederom slecht aangeschreven door de Keuzegids van hbo-instellingen. In de Keuzegids hbo 2026 staat de HU met 52 punten op de een-na-laatste plek van de 13 grote hogescholen in Nederland. Alleen de Hogeschool van Amsterdam (51 punten) doet het slechter dan de HU. De HKU doet het daarentegen een stuk beter; zij staan achtste op de ranglijst van middelgrote hogescholen.

De HU is al jarenlang te vinden op de onderste plekken van de ranglijst. De afgelopen twee jaar scoorde de HU 54 punten, wat vorig jaar de laatste plek opleverde, en twee jaar terug de een-na-laatste plek. De HU schrijft dat de een-na-laatste plek ‘een kleine verbetering’ is, maar in het aantal punten is de hogeschool dus achteruitgegaan ten opzichte van vorig jaar.

‘Blijven investeren’

Eva Reuling, lid van het College van Bestuur van de HU, geeft aan het ‘jammer’ te vinden dat de inspanningen en verbeteracties van haar collega’s nog niet terug te zien zijn in de ranglijst van de Keuzegids.

“Het betekent dat we onverminderd focus moeten houden op het terugdringen van ongewenste uitval en het verbeteren van studenttevredenheid”, aldus Reuling. Het collegelid legt uit dit onder andere te doen door te blijven investeren in studiebegeleiding, versimpeling van toetsing, verbetering van informatievoorziening en roostering.

HKU

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) staat met 65,5 punten op plek 8 van de 13 middelgrote hogescholen van Nederland. Daarbij wordt het merendeel van de HKU-opleidingen beoordeeld als ‘topopleiding’, waarbij de docentenopleidingen van de HKU dit label allemaal hebben.

Een woordvoerder van de HKU laat aan DUIC weten: “We zijn verheugd dat wederom meer dan de helft van de opleidingen van de HKU een Topopleiding is en dat vier van de zes Topopleidingen beter presteren dan vorig jaar”. De woordvoerder legt uit dat de HKU-opleidingen overkoepelend het best scoren voor ‘sfeer op de opleiding’ en ook voor het thema ‘docenten’ krijgt de HKU goede beoordelingen. “Als onderwijsinstelling werken we doorlopend aan de kwaliteit van ons onderwijs”, sluit ze af.

Keuzegids

Keuzegids beoordeelt de hbo-instellingen op basis van meerdere factoren, waaronder de beoordelingen van studenten zelf, studiesuccessen, arbeidsmarktcijfers en instroomgegevens. De redactie van de Keuzegids haalt deze data uit verschillende bronnen, waaronder de Nationale Studenten Enquête. Deze data worden vervolgens gewogen en samengevoegd tot een totaalscore met toelichting.