Huidig kabinet besluit niet meer over verbreding A27 bij Utrecht; onderwerp controversieel verklaard

De Tweede Kamer heeft maandag de verbreding van de ring A12 en A27 bij Utrecht controversieel verklaard. Dat houdt in dat het demissionaire kabinet geen besluit meer kan nemen over onder meer de verbreding van de A27, waar veel mensen op tegen zijn.



Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte in november vorig jaar bekend dat de A12, A27 en A28 verbreed gaan worden. In december werd ook het tracébesluit openbaar. Het Rijk acht de verbreding van de snelwegen noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren. In het tracébesluit staat dan ook dat er op de A27 tussen Rijnsweerd en Lunetten aan beide zijden één rijbaan bij moet komen. Dit gaat ten koste van een deel van Amelisweerd.

Dit is dan ook het meest gevoelige onderdeel uit het tracébesluit. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van het groengebied voor moet verdwijnen.

Protest

In december stapten duizenden mensen nog op de fiets om te protesteren tegen de verbreding van de A27. Verschillende Utrechtse groepen, waaronder Extinction Rebellion Utrecht, Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Internationale Socialisten Utrecht en de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) lieten die dag hun onvrede blijken over de plannen.

Ze zijn boos omdat de verbreding van de snelweg ten koste zou gaan van natuurgebied Amelisweerd. Het kabinet wil het groen dat moet verdwijnen compenseren door het terug te plaatsen op een overkapping die boven de A27 komt. De aangekondigde compensatie is voor de actiegroepen echter niet voldoende.

Controversieel

Dat de verbreding van de snelwegen nu controversieel is verklaard, betekent dat het pas weer wordt opgepakt als er een nieuw kabinet is. Het huidige demissionaire kabinet zal de verbreding van de snelwegen niet meer bespreken.