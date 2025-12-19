Huis Drakenbrug heeft vanaf nu eigen informatiebord

Het historische huis Drakenburg op Oudegracht 114 heeft sinds donderdag een eigen informatiebord. Op de muur van het pand hangt nu een plakkaat met daarop zijn geschiedenis. “Met het informatiebord wil de gemeente Utrecht graag de geschiedenis van één van haar kroonjuwelen vertellen”, zegt Centrum Management Utrecht (CMU).

Huis Drakenburg is vermoedelijk het oudste nog bestaande woonhuis in Utrecht. Het pand werd sinds 1300 bewoond door de invloedrijke, ridderlijke familie Van Drakenborch. Ondanks de rijke historie dreigde het huis in de jaren zestig gesloopt te worden wegens de komst van de Neudeflat. De toenmalige bewoners Yuang Tsing Ma en Maria Ma-Schenk wisten dit te voorkomen.

De familie Ma bewoonde het pand sinds 1946 en opende er een van de eerste Chinees-Indische restaurants van Nederland. Hun dochter Maria De Lorenzo-Ma had de eer om het informatiebord op haar ouderlijk huis te onthullen.