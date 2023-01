Huis en drie auto’s beschadigd na explosie aan Melissekade in Utrecht

Bij een explosie aan de Melissekade in Utrecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag een huis en drie auto’s beschadigd. De politie onderzoekt de zaak momenteel en zegt op zoek te zijn naar onder meer camerabeelden.

De explosie vond plaats rond 01.30 uur bij een woning aan de Melissekade in de Utrechtse Parkwijk. Er was op dat moment niemand thuis op het adres en er is dan ook niemand gewond geraakt. Wel is de woning zelf beschadigd evenals drie geparkeerde voertuigen.

Volgens de politie was er enkele weken geleden in dezelfde straat ook al een explosie. In het onderzoek wordt dan ook gekeken of er een verband is tussen de twee explosies.

De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en mensen met meer informatie, zoals camerabeelden.