Huis in Utrechtse wijk Overvecht onbewoonbaar na brand

Een woning aan de Camposdreef in Utrecht is vrijdagavond beschadigd na een brand. De bewoner kan volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voorlopig niet in zijn huis verblijven.

Rond 20.20 uur werd het vuur in de flat in de Utrechtse wijk Overvecht ontdekt. Volgens VRU was er sprake van een uitslaande brand. Diverse omliggende woningen hebben als gevolg van de brand rookschade opgelopen.

Rond 20.50 uur liet VRU via sociale media weten dat het vuur onder controle was. “Er hangt nog veel rook in het trappenhuis. De brandweer gaat deze ventileren om de rook zo snel mogelijk weg te krijgen.”

Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen.