Huis voor de Provincie in Utrecht wordt gerenoveerd met een beoogd kostenplaatje van 100 miljoen euro

Het Huis voor de Provincie aan de Archimedeslaan in Utrecht wordt flink gerenoveerd en verduurzaamd. Die beslissing is genomen nadat er drie mogelijke toekomstscenario’s voor het gebouw zijn besproken. Het prijskaartje voor de renovatie is niet goedkoop: de verwachting is dat er zo’n 100 miljoen euro nodig is.

Uit de drie mogelijke opties voor de toekomst van het gebouw, heeft de Provincie Utrecht gekozen voor een scenario waarin het gebouw energieneutraal wordt. Het Huis voor de Provincie wordt flink verduurzaamd, en gaat van energielabel C naar label A+++++. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de renovatie van het pand. Op die manier moet er volgen de provincie ‘de minste impact zijn op de voortgang van de bedrijfsvoering van de provincie en de huurders in het gebouw’.

Kosten

Voor zowel de renovatie als de verduurzaming van het pand wordt verwacht dat er in totaal 101 miljoen euro wordt uitgegeven. Het gaat volgens de Provincie dan om 37 miljoen euro voor renovatie, plus 64 miljoen euro (inclusief risicoreservering van 30 procent) voor verduurzaming. Een flink prijskaartje, waar volgens gedeputeerde Has Bakker mogelijk nog wel aan bijgeschaafd kan worden: “Wij hadden de kosten natuurlijk het liefst een stuk lager gezien en gaan in de volgende fase goed kijken waar deze naar beneden kunnen. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn over de investeringen die deze complexe operatie vraagt.”

Dat de Provincie door wil gaan met het scenario van renoveren en verduurzamen, betekent nog niet dat het geld definitief wordt vrijgegeven. “Het aannemen van het voorstel zorgt er wel voor dat de komende maanden het ontwerp van scenario 2 verder wordt uitgewerkt”, is te lezen in een bericht. Ook wordt er door de Provincie nog second opinion opgesteld over de kosten.

Eind 2025 moet er definitief een beslissing worden genomen over de verdere voortgang van het Huis voor de Provincie.