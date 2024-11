Huisafval uit 14e eeuw gevonden tijdens werkzaamheden aan de Neude in Utrecht

Tijdens werkzaamheden aan het warmtenet onder de Neude in Utrecht zijn allerlei archeologische vondsten gedaan. Het gaat om huishoudelijk afval en andere objecten die afkomstig zijn uit de 14e eeuw. De objecten worden afgegeven aan de gemeente, waarna de werkzaamheden weer worden opgepakt.

De voorwerpen die zijn opgegraven zijn een ring, broche en scherven van kannetjes gevonden. Ook zijn er pelgrimsinsignes, een voorwerp dat pelgrims meenamen tijdens hun reis, aangetroffen. Uit de opgravingen is verder gebleken dat bewoners uit de 14e eeuw hebben geprobeerd de Neude op te hogen met zand, veen, klei en afval.

Moerasland

Reden daarvoor was waarschijnlijk de moerassige ondergrond die de Neude van oudsher heeft. “We vermoeden dat hier een operatieplan van de middeleeuwse Utrechters achter heeft gezeten hebben om het moerassige gebied bewoonbaar te maken”, legt archeoloog Jesse Braiek uit. Hij is namens Eneco betrokken geweest bij de opgravingen.

De energieleverancier legt momenteel een nieuw warmtenet aan op deze plek. Bij werkzaamheden in een historisch gebied is het verplicht een archeoloog in dienst te hebben.

“We kunnen zien dat er een paar honderd jaar geleden een heel pakket op dit plein is gedumpt met huishoudelijk afval”, legt Braiek verder uit. “Ik heb niet vaak zoveel oude objecten uit dezelfde periode gevonden op zo’n klein stukje grond.”

De vondsten worden schoongemaakt en verder onderzocht, laat een woordvoerder van Eneco weten. Daarna worden ze overgedragen aan de gemeente Utrecht.