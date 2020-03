Huisartsen in Zuilen en Ondiep starten centraal spreekuur voor patiënten met luchtwegklachten

De huisartsen in Zuilen en Ondiep starten vanaf maandag een centraal spreekuur voor mensen met luchtwegklachten aan de Thorbeckelaan. Hier kunnen mensen alleen naartoe als de eigen huisarts ze heeft doorgestuurd.

De Speler, het pand aan de Thorbeckelaan, is gesloten voor iedereen, maar gaat open voor mensen met specifieke klachten. Het wordt de centrale locatie voor luchtwegklachten in Utrecht Noordwest.

“Met deze aanpak scheiden we in huisartsenpraktijken patiënten met en zonder luchtwegklachten en eventueel corona”, aldus de initiatiefnemers. “Daardoor sparen we gebruik van beschermingsmateriaal en inzet van zorgprofessionals. Hiermee willen we bewoners en professionals beter beschermen.”

De mensen die naar dit spreekuur komen, zijn daar naartoe doorverwezen door hun eigen huisarts. In De Speler wordt nader onderzoek gedaan door een andere huisarts. Patiënten komen alleen op afspraak om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk zijn.