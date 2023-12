Huiseigenaren in Utrecht kunnen 750 euro van gemeente krijgen om woning te isoleren Stockfoto

Huiseigenaren in Utrecht die hun woning willen isoleren kunnen daarvoor 750 euro krijgen van de gemeente. Het gaat daarbij om huizen – geen appartementen – die een energielabel D of slechter hebben of woningen die nog minstens twee isolatiemaatregelen nodig hebben. De WOZ-waarde van het huis mag ook niet boven de 488.000 euro zijn. Met de huidige energieprijzen – en vanwege duurzaamheidsbelangen – kan het handig zijn om de eigen woning te isoleren. Dat kost geld, en de gemeente heeft geld van het Rijk gekregen om bewoners daarbij te helpen. Wie nu zijn vloeren, muren of daken wil isoleren kan 750 euro krijgen. Het gaat hierbij om een ‘gezamenlijke inkoopactie’, dat betekent dat de isolatiemaatregelen gekocht moeten worden via een website van de gemeente Utrecht. Daar staan ook alle voorwaarden. Huiseigenaren kunnen hun gegevens achterlaten waarna een bedrijf langskomt en er een vrijblijvende offerte volgt. Als het werk daadwerkelijk uitgevoerd wordt zal ook de 750 euro verrekend worden. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

