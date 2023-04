Huizenprijzen in Utrecht dalen harder dan in andere grote gemeenten

Van de vier grote steden dalen de huizenprijzen in Utrecht het hardst, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar. De waarde van huizen in de gemeente Utrecht daalde maar liefst met 7,4 procent. Ook in de provincie was de prijsdaling met 3 procent het grootst.

Na jaren van stijging, dalen de huizenprijzen en de waarde van woningen in Nederland. In de gemeente Utrecht lag de waarde van bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van 2023 een stuk lager dan een jaar eerder. Utrecht noteerde met 7,4 procent de grootste daling ten opzichte van vorig jaar.

De gemiddelde verkoopprijs, dus van woningen die uiteindelijk ook verkocht zijn in een periode, in de gemeente Utrecht was in het eerste kwartaal van 2022 500.833 euro, in het eerste kwartaal van dit jaar was dat gezakt naar 485.928 euro.

Ook in de provincie Utrecht is de prijsdaling te merken. Hier zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 procent gedaald ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Daarnaast is Utrecht, in vergelijking met de andere provincies, de enige provincie waar meer huizen zijn verkocht dan een jaar geleden. Er zijn 1 procent meer koopwoningen verkocht dan in 2022.