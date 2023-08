Hulpdiensten halen man uit Merwedekanaal in Utrecht Foto: Regio nieuws Utrecht

De hulpdiensten rukten vrijdagavond massaal uit voor een man die in het Merwedekanaal in Utrecht terecht was gekomen. Het slachtoffer werd aan de kade gereanimeerd en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De politie zegt dat het incident impact kan hebben op ooggetuigen. Rond 18.10 uur kwam bij de hulpdiensten de melding ‘persoon te water’ binnen er vervolgens werd met groot materieel, waaronder een traumahelikopter, uitgerukt. Het duikteam van de brandweer wist het slachtoffer uit het water te halen, waarna hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens ooggetuigen ging het om een man van rond de 30 jaar. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval en ook naar de identiteit van de man. Tot slot zegt de politie dat het incident ‘zeer aangrijpend’ kan zijn en ‘grote emotionele impact’ kan hebben op ooggetuigen. “Als je behoefte hebt aan ondersteuning kan je contact opnemen met Slachtofferhulp.” Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

