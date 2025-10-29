Hulpdiensten in de binnenstad voor een kleine brand aan de Oudegracht

Er is kort brand geweest in de keuken van noodlerestaurant Takumi aan de Oudegracht. Het personeel wist de brand uit te krijgen en iedereen kon het pand op tijd verlaten. Tussen de Winkel van Sinkel en de McDonald’s was de weg korte tijd afgezet. In het pand is vooral rookschade. “Toen we ter plaatse kwamen, was de brand al geblust. We hebben geholpen met ventileren”, laat de woordvoerder van de brandweer weten.

De situatie trok veel bekijks van winkelend publiek. Ondanks de kleine brand waren er een hoop hulpdiensten aanwezig. Er stonden twee blusvoertuigen, twee ambulances en twee politieauto’s.

“In de binnenstad wordt een brand altijd gelijk opgeschaald naar een middelbrand”, vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. In dat geval komen er altijd twee blusvoertuigen ter plaatse.

In veel delen van de binnenstad geldt normaal gesproken een maximale aslast voor voertuigen, om de historische werfkelders en bruggen te beschermen. Alleen in geval van nood hoeft de brandweer zich daar niet aan te houden. “We komen er daarom ook alleen als we er echt moeten blussen”, vertelt de woordvoerder. “En als we de poten van een reddingsvoertuig (ladderwagen, red.) neerzetten, kijken we goed waar die komen te staan.”