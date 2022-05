Hulpdiensten rukken massaal uit voor kind dat het water in fietst in Utrecht

De hulpdiensten rukten zondag massaal uit voor een kind dat in het water was geraakt vlakbij Sportpark Rijnvliet in Utrecht. Het jongetje is uiteindelijk met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten rukten zondag massaal uit voor een kind dat in het water was geraakt vlakbij Sportpark Rijnvliet in Utrecht. Het jongetje is uiteindelijk met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vlak voor 16.00 uur kwam bij de hulpdiensten de meldingen ‘persoon te water’ binnen. Al snel bleek het om een kind te gaan dat met zijn fiets vanaf het Lotusvliet het naastgelegen meertje in was gereden. Volgens een woordvoerder van de politie zagen omstanders het jongetje niet het water inrijden, maar hadden zij wel snel door dat er iemand in het water lag. “Zij hebben direct actie ondernomen en het jongetje naar de kant gehaald”, aldus de woordvoerder. Hulpdiensten Daarna zijn deze omstanders begonnen met reanimeren en ondertussen werden ook de hulpdiensten ingeschakeld. Meerdere brandweer- en politie-eenheden, ambulances en een traumahelikopter rukten vervolgens uit. Het incident trok veel bekijks van mensen uit de buurt en personen die aan het recreëren waren bij de naastgelegen Strijkviertelplas. Het jongetje is uiteindelijk met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

