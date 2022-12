Hulpdiensten rukken met groot materieel uit voor persoon die in put op begraafplaats Soestbergen valt

De hulpdiensten moesten zaterdag met groot materieel uitrukken omdat er iemand in een put op begraafplaats Soestbergen in Utrecht was gevallen. Het slachtoffer is uiteindelijk door een reddingsteam van de brandweer uit de benarde positie gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 11.10 uur kwam de melding over de persoon die in het midden van de ring van de grafkelders – ook wel de Ring van Zocher genoemd – was gevallen bij de hulpdiensten. Onder meer een traumahelikopter, ambulances, de brandweer, waaronder specialistische teams, en de politie rukten uit.

Ondertussen werd Soestbergen afgesloten en alle bezoekers moesten de begraafplaats verlaten. De brandweer had een ladder in de 6 á 7 meter diepe put geplaatst en een speciaal team heeft het slachtoffer uit de put weten te halen.

Een ambulance, die al klaar stond naast de grafkelders, heeft de persoon meegenomen naar het ziekenhuis. Wat de toestand is van het slachtoffer is onbekend. Na de reddingsactie werd de begraafplaats weer vrijgegeven.