Hulphond Deva zaterdag in Jaarbeurs in Utrecht voor mensen met prikangst

Bij de vaccinatielocatie van de GGD regio Utrecht (GGDrU) in de Jaarbeurs is morgen een hulphond aanwezig. In paviljoen B is de ‘geduldige hulphond’ Deva er om iedereen die prikangst heeft te ondersteunen. Deva is er van 10.00 uur tot het begin van de middag. Een afspraak maken is niet nodig.

“Deva is een rustige sociale hond die gek is op aandacht en door haar lieve karakter zeer geschikt is om mensen met prikangst af te leiden”, meldt de GGDrU. “Zo ben je minder bezig met het prikmoment en meer ontspannen. Lukt het prikken niet, dan is Deva er ook om je te troosten.”

Volgens de GGDrU werken andere GGD’s ook met zogenoemde vaccinatiehonden. “Het slagingspercentage voor het prikken van mensen met prikangst, met de inzet van een hulphond, ligt hoog.”

Als het inzetten van Deva in Utrecht ook succesvol blijkt, zal ze vaker door de GGDrU worden ingeschakeld.

