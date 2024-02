Huurprijs Utrechtse studentenkamers ruim een kwart gestegen in twee jaar

De Utrechtse studentenkamers worden er in de loop van de jaren niet goedkoper op. Sinds 2022 is de gemiddelde prijs in onze stad per vierkante meter met 25,5 procent gestegen. Een studentenkamer in Utrecht kost nu gemiddeld 703 euro. Grotendeels gaat dat over particuliere verhuur; de huurprijzen van woningcorporaties zoals de SSH niet meegenomen.

Volgens een rapport van woningverhuursite Kamernet kostte een studentenkamer in 2023 gemiddeld 703,- euro ten opzichte van 564,- euro twee jaar eerder. Redenen hiervoor kunnen onder andere inflatie, stijgende gas-, water- en lichtvoorzieningen en de woningcrisis zijn. Er zit wel een groot prijsverschil tussen de prijzen van particulieren en woningcorporaties.

Particulier

Dat is dan ook één van de redenen waarom de huurprijzen in Utrecht flink zijn gestegen. Een groot deel van het woningaanbod van Kamernet verloopt via particulieren (66 procent) die tot zekere zin zelf huurprijzen kunnen bepalen.

Woningcorporaties zoals SSH zijn niet meegenomen in de prijsberekening van Kamernet; deze corporaties verhuren namelijk via een eigen systeem. In de praktijk is dat vaak tientallen of honderden euro’s goedkoper. Wachttijden bij dergelijke instellingen zijn daarentegen lang, en niet iedereen wil of kan wachten tot zij een kamer krijgen toegewezen.

Overigens zijn niet alleen de kamerprijzen in Utrecht gestegen. Ook de prijzen van studio’s (12%), eenkamerappartementen (21%) en meerkamerappartementen (12%) zijn gestegen in twee jaar. Utrecht zit met haar stijgende huurprijzen bij elkaar gerekend flink boven het landelijk gemiddelde. De prijsstijging op Kamernet indiceert ook niet per definitie dat alleen studenten de dupe zijn. Iedereen die een betaald account op het platform aanmaakt kan reageren op de advertenties.

Tekort

Hoewel de prijzen in Utrecht flink zijn gestegen, blijft onze stad nog steeds op de landelijke derde plek staan. Qua huurprijzen staat Amsterdam al jarenlang op nummer één en op nummer twee het nabijgelegen Haarlem. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de het vraag-en-aanbod probleem. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van het afgelopen jaar blijkt dat Nederland de komende jaren nog een verdubbeling zal zien in het tekort aan woonruimten.

In Utrecht zouden er op dit moment zo’n 5300 studentenwoningen tekort zijn. Het doel van de gemeente is daarentegen om tegen 2030 dat tekort in te lopen: “Voor de bouw van 3500 woningen zijn al concrete plannen. De gemeente wil vooral de SSH in staat stellen om deze en de extra benodigde 1800 woningen te realiseren.” Ook wil de gemeenteraad andere opties zoals hospitaverhuur verkennen.