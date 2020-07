Huurprijzen Utrecht met 5,6 procent gestegen; Amsterdam, Den Haag en Eindhoven laten juist daling zien

De prijs voor een huurwoning in de vrije sector in Utrecht is met gemiddeld 5,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In steden als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven is deze huurprijs juist licht gedaald.



Woningplatform Pararius heeft onder andere de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector berekend. Daaruit bleek dat nieuwe huurders in Utrecht 5,6 procent meer voor hun woning betalen dan in het tweede kwartaal van 2019. Gemiddeld betalen Utrechters met een huurwoning in de vrije sector 17,81 euro per vierkante meter per maand.

In Amsterdam is de gemiddelde prijs voor een huurwoning met 1,4 procent gedaald. Desondanks betalen nieuwe huurders in het centrum van de hoofdstad gemiddeld 24,74 euro per vierkante meter per maand. In het goedkoopste deel van Amsterdam wordt gemiddeld 17,43 euro per vierkante meter betaald.

In Den Haag daalde de gemiddelde huurprijs met 0,5 procent en in Eindhoven met maar liefst 1,9 procent. In Rotterdam steeg de gemiddelde prijs met 0,2 procent, waardoor huurders gemiddeld 16,33 euro per vierkante meter per maand betalen.

Binnenstad

De huurprijzen van woningen in de vrije sector in de binnenstad van Utrecht zijn het een na hoogst van Nederland. Voor woningen van 65 vierkante meter wordt in het centrum van de Domstad gemiddeld 1.317 euro per maand betaald.

Alleen het centrum van Amsterdam is duurder. Daar moeten huurders zo’n 1.609 euro betalen. Het centrum van Rotterdam sluit met 1.288 euro per maand de top drie af.

Corona

De uitbraak van het coronavirus is een verklaring voor de daling van de huurprijzen in de meeste steden. Op de website van Pararius is bijvoorbeeld te lezen dat de nieuwe aanwas van expats tot stilstand kwam waardoor sommige woningen niet direct verhuurd konden worden.

In Utrecht, maar ook in Rotterdam en Amsterdam, werden in het tweede kwartaal van dit jaar verhoudingsgewijs meer appartementen aangeboden dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal eengezinswoningen nam daarnaast af.

“Dat de huurprijzen in Rotterdam en Utrecht zijn gestegen valt dus vooral toe te schrijven aan het hoge percentage aangeboden appartementen”, is te lezen op de website van Pararius.