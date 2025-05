Huurteam Utrecht ziet opnieuw daling in aantal meldingen

Het aantal huurders dat een beroep doet op het Huurteam Utrecht is in 2024 gedaald. Waarom het aantal meldingen is afgenomen, is niet bekend. Er is wel vaker juridisch advies gevraagd aan het bureau.

Het huurteam is een organisatie die huurders ondersteund bij het controleren of zij niet te veel huur betalen. Ook onderzoeken ze achterstallig onderhoud aan woningen, en brandveiligheid.

Het aantal meldingen bij het huurteam neemt alleen af. Uit de jaarrapportage blijkt dat het Huurteam in 2024 323 woningen controleerde. Een jaar ervoor waren dat er nog 457. Bij de controles bleek dat huurders gemiddeld €298,67 per maand te veel huur betaalden.

Grotere trend

Waarom het aantal meldingen is afgenomen, is niet duidelijk. Opvallend is dat in andere steden, zoals Rotterdam en Leiden, het aantal verzoeken bij vergelijkbare huurteams ook afnam.

De daling in het aantal meldingen komt nadat het Huurteam juist extra heeft ingezet op zichtbaarheid. Zo nam de organisatie deel aan campagnes, verspreidde ze flyers. Ook waren ze actief op sociale media om huurders te informeren over hun rechten.

Intimidatie en angst onder huurders

Volgens het Huurteam durven veel huurders niet op te komen voor hun rechten uit angst hun woning kwijt te raken. Een medewerker legt uit dat steeds meer verhuurders overwegen hun huurwoning te verkopen, onder meer vanwege veranderende wet- en regelgeving. Een woning zonder huurder levert bij verkoop doorgaans meer op. In sommige gevallen proberen verhuurders daarom huurders onder druk te zetten om te vertrekken, zegt een medewerker. Intimidatie zou daarbij ook als middel ingezet.

Toch is ook het aantal geregistreerde meldingen van intimidatie en bedreiging in 2024 lager dan in voorgaande jaren. Het Huurteam noteerde 18 meldingen in 2024, tegenover 35 in het jaar ervoor, en 94 in 2022. In de meeste gevallen ging het om huisvredebreuk, stalking of verbaal geweld.