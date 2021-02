Hypermoderne drone maakt komende dagen 3D-afdruk van Utrecht Centraal

Boven Utrecht Centraal vliegt komende dagen een hypermoderne drone van bijna twee meter. De NS heeft technologiebedrijf Aeroscan gevraagd om een digitale 3D-afdruk van het station te maken, die gebruikt kan worden voor verbeteringen aan het station. Utrecht Centraal is het eerste station in Nederland dat zo’n digitaal model krijgt.

Door 3D-mapping kunnen gebouwen heel gedetailleerd in kaart worden gebracht. Het 3D-model van Utrecht Centraal wordt gemaakt met dronebeelden en LiDAR-technologie, een manier om de afstand tot een object of oppervlakte te bepalen met laserpulsen.

De NS heeft drie dronepiloten in dienst, die de drones kunnen besturen. Zij hebben afgelopen maanden technologieën getest en ervaring opgedaan met verschillende soorten drones en objecten. Het Friese bedrijf Aeroscan heeft de juist vergunningen om drones te gebruiken bij onderhoud en beheer van gebouwen. Dat bedrijf gaat de 3D-afdruk maken.

Jean Keultjes is IT-manager stations bij de NS en legt uit wat de NS met het 3D-model wil. “Door middel van deze digitale 3D-beelden kunnen we een model maken waarin we realtime meekijken met wat er op het station gebeurt. Dit kan via een computer of telefoon of zelfs met een 3D-bril”, zegt hij.

“Zo hebben we rechtstreekse informatie over het station beschikbaar. Informatie waarmee bijvoorbeeld de stationsmanager direct kan zien of er iets aan de hand is op het station, zoals met een trap of lift, drukte of temperatuurwisselingen. Maar ook informatie over onderhoud.”

Stations worden al langer geïnspecteerd met drones, bijvoorbeeld om te kijken of er sprake is van schade of slijtage aan de gebouwen. Doordat drones worden ingezet, zijn minder vaak hoogwerkers en steigers nodig. Er hoeft dan niet op hoogte te worden gewerkt en reizigers hebben minder last van afzettingen rond het station.

De NS hoopt dat de 3D-scan van station Utrecht Centraal nog dit jaar af is.