Hypermoderne vacuümtrein binnenkort te zien bij Spoorwegmuseum in Utrecht

De ‘Hyperloop’, een concept voor een supersnelle trein, is vanaf 15 oktober te zien bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een team van studenten van de TU Delft maakte het prototype voor deze trein in 2017 en kreeg er een prijs voor.

Nog sneller en nog duurzamer van A naar B reizen, hoe kan dat? Dat was het vraagstuk waarover het Hyperloopteam van de TU Delft zich vier jaar geleden boog. Hun antwoord was een ‘Pod’ in een buis zonder luchtweerstand.

Dit voertuig, de Hyperloop, verplaatst zich niet op wielen, maar op magnetische kracht. Zonder wrijvingsweerstand om de Hyperloop af te remmen, schieten de snelheden omhoog. De verwachting is dat de Hyperloop wel 1000 kilometer per uur of nog sneller kan.

Techlab

In het Spoorwegmuseum wordt de Pod een onderdeel van het Techlab. In dit deel van het museum leer je meer over de techniek achter de trein. De Hyperloop wordt vrijdag 15 oktober, voorafgaand aan het evenement Techlab XL, gepresenteerd.

Tijdens dit evenement staat het hele Spoorwegmuseum in het teken van techniek en trein. De Pod komt in langdurig bruikleen van het Spoorwegmuseum, dus is ook nog na Techlab XL te bewonderen.

Elon Musk

Het idee voor een vacuümtrein bestaat al heel lang, maar kreeg een tijd weinig aandacht. Dat veranderde toen Elon Musk zich ermee ging bemoeien. Een Hyperloop is volgens hem sneller dan de trein, veiliger dan de auto en minder vervuilend dan vliegen.

Space X, het bedrijf van Elon Musk, kondigde daarom in 2015 een internationale Hyperloop Competitie aan. Deelnemers moesten een Pod ontwikkelen voor een 1,28 kilometer lange testbaan in Californië. Studenten van de TU Delft deden mee aan de competitie en wonnen met hun prototype.