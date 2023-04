Ibrahim Afellay onthult UEFA Champions League-trofeeën in Utrecht

Tijdens een ietwat commercieel evenement op het Stationsplein in Utrecht werden woensdagochtend de UEFA Champions League trofeeën onthuld. De bekers zijn de belangrijkste prijzen voor clubvoetbal in Europa. De in Overvecht opgegroeide oud-voetballer Ibrahim Afellay mocht de bekers onthullen.

De bekers, een van voor de mannen en een voor de vrouwen, worden uiteindelijk officieel uitgereikt tijdens de finales van het toernooi op respectievelijk 3 en 10 juni aanstaande. De finale bij de vrouwen wordt voor het eerst in Nederland gespeeld, in het stadion van PSV in Eindhoven.

De bekers zijn woensdag en donderdag te vinden op het Stationsplein waar liefhebbers ermee op de foto kunnen. Er wordt chips en cola uitgedeeld, wat ‘de perfecte match’ is volgens de sponsoren.

Ibrahim Afellay

De trofeeën werden onthuld door Ibrahim Afellay. De oud-voetballer is geboren in Utrecht, groeide op in Overvecht, speelde bij Elinkwijk in Zuilen en hij woont nog steeds in de stad. Hij won in 2011 de UEFA Champions League toen hij bij Barcelona speelde. Tegenwoordig is hij voetbalanalist bij de NOS.

Afellay: “Het winnen van de UEFA Champions League vergeet je nooit meer. Met FC Barcelona won ik hem in 2011 voor het laatst, en nog steeds als ik de trofee zie ga ik weer terug naar dat ene moment. Ik gun iedereen zo’n magisch gevoel, dus het is fantastisch dat mensen nu hun eigen herinneringen kunnen maken met de bekers.”

Op de vraag of hij nog advies had voor jonge voetballers die graag ook zijn niveau willen bereiken, zei hij: “Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in de dingen die je doet, dan ben je namelijk ook de beste versie van jezelf. En daarnaast is het natuurlijk keihard werken.” Hij voegde er ook nog aan toe dat hij het een goede zaak vindt dat er steeds meer aandacht is voor het vrouwenvoetbal: “Meiden moeten ook hun dromen kunnen najagen, dat juich ik toe.”