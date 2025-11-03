Iedere maand, al jarenlang, luidt Extinction Rebellion het klimaatalarm onder het Bollendak in Utrecht

Extinction Rebellion (XR) voert al jaren elke eerste maandag van de maand actie onder het Bollendak op het Stationsplein in Utrecht. Om klokslag twaalf uur, precies wanneer het luchtalarm klinkt, laten de demonstranten zich ‘dood’ op de grond vallen. “Elke eerste maandag van de maand klinkt het luchtalarm. Wij luiden dan het klimaatalarm.”

De actie vindt gelijktijdig plaats in zeventien steden in Nederland. In Utrecht gebeurt dat onder het Bollendak bij de ingang van Hoog Catharijne, naast station Utrecht Centraal. De eerste allereerste actie was op maandag 2 december 2019.

Met deze zogenoemde ‘die-in’ willen ze de urgentie van de klimaat- en ecologische crises onder de aandacht brengen. “Doe mee, want we hebben multinationals en onze regering nodig om hun inspanningen tegen deze klimaat- en ecologische crisis te vergroten!”, aldus XR.

Nieuwsgierigheid

Volgens Egbert Wever, lid van de groep van XR Utrecht die het Klimaatalarm organiseert, trekken de acties veel bekijks. “Er komen veel mensen onder het Bollendak door. Mensen zien wat wij doen en raken nieuwsgierig.”

Een echte verandering in de afgelopen jaren merkt Wever echter niet. “Sommigen vinden het maar raar, maar juist daardoor kom je in gesprek.”

Samen doen

Aan de ‘die-in’-actie doen meestal zo’n twintig tot vijfendertig mensen mee. De samenstelling verschilt per keer, al is er een vaste kern van ongeveer tien deelnemers die er bijna altijd bij zijn. “We doen dit om samen iets te kunnen doen,” zegt Wever. “Je weet nooit wanneer je de strijd wint, maar als je samen bent, voel je je minder machteloos.”

Na afloop delen de demonstranten flyers en stickers uit met teksten als ‘The longer you wait for the future, the shorter it will be’. Ook spuiten ze met milieuvriendelijke, uitwasbare krijtspray het woord ‘klimaatalarm’ op de grond. De actie duurt van ongeveer 11.45 tot 12.30 uur.