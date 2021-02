IJspegels aan gevel Bijenkorf in Utrecht vallen naar beneden; Brandweer aanwezig

Sommige ijspegels die aan de gevel van de Bijenkorf in Utrecht hangen vallen naar beneden. De brandweer is momenteel aanwezig om de situatie te monitoren.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) was er sprake van een gevaarlijke situatie. “Vanwege de zon en de wind kwam een aantal ijspegels los en viel naar beneden. Als er op dat moment net iemand onderdoor loopt, kan dat gevaarlijk zijn.”

De brandweer is momenteel met een ladderwagen aanwezig. Het voetpad langs het deel van de Bijenkorf aan de Sint Jacobsstraat is afgesloten. Of de ijspegels worden weggehaald is nog niet bekend.

Observeren

“We zijn de situatie aan het observeren en kijken of en wie de ijspegels moet verwijderen. Dat gebeurt onder andere in overleg met de gemeente en de ondernemer”, aldus de woordvoerder.

Ook langs TivoliVredenburg is nu een strook afgesloten. Brandweer en politie waren ook daar de sitautie aan het bekijken. De woordvoerder van VRU zegt dat er nu mogelijk op veel meer plekken ijspegels loskomen. “Het is lastig om ze overal weg te halen, als we er überhaupt al bij kunnen komen. Als er gevaarlijke situaties ontstaan komen wij uiteraard in actie.”