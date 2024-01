IJsvereniging Siberia uit het Utrechtse Overvecht opent de schaatsbaan: ‘Kippenvel staat op mijn armen’

De Utrechtse IJsvereniging Siberia heeft woensdag de schaatsbaan in Overvecht geopend en veel mensen besloten het ijs op te gaan. De gratis toegankelijke natuurijsbaan gemaakt in Park Watertoren langs de Marnedreef is razend populair.

Naast de baan staat een chocomelkkraam, mensen kunnen gratis schaatsen lenen en een draaiorgel speelt muziek en het geluid van spelende kinderen. Organisator en ijsmeester Robbert van Vliet vertelt vol enthousiasme, boven het geluid van orgelmuziek, over de opening van de baan dit jaar.

“We hebben in 2018 en in 2021 al kunnen schaatsen hier en dit jaar kan het weer. Ik ben heel blij. Ik heb al de hele week schaatskoorts. Je weet dat wanneer je de hekken voor de baan neerzet er een moment komt dat je ze open mag doen en dat was vanmorgen. Het is een rare hobby, maar kippenvel staat op mijn armen”.

Met gratis entree en leenschaatsen is de baan toegankelijk voor iedereen. “We hebben schaatsen gekregen van tweedehandswinkels of gekocht via diverse fondsen”, vertelt Robbert. Morgen is de schaatsbaan weer geopend en de hoop is dat het koud genoeg is om eind volgende week weer op het ijs te kunnen staan.