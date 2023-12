Illegaal bomen gekapt tijdens sloop van Buurland in Utrecht

Er zijn waarschijnlijk twaalf bomen illegaal gekapt in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De bomen zijn weggehaald ter voorbereiding op sloopwerkzaamheden van onder meer de voormalige woongemeenschap Buurland. Er was echter geen vergunning voor het kappen van de bomen.

150 portiekflats in de Staatsliedenbuurt gaan gesloopt worden, op de locatie komen ongeveer 280 woningen terug. De sloopaannemer is deze week begonnen maar daarbij zijn ook bomen gekapt waarvoor een vergunning nodig was. Die vergunning is er nog niet.

“Nu lijkt het erop dat hij meerdere bomen heeft gerooid (naar waarschijnlijkheid 12), waarvoor nog geen vergunning is verleend terwijl hij ervan op de hoogte was dat er bomen in de tuinen waren, die vergunningsplichtig zijn”, schrijft de gemeente Utrecht.

Woningbouwcorporatie Woonin heeft vervolgens de werkzaamheden laten stilleggen en de sloopaannemer toegang tot het terrein ontzegd. Woonin gaat eerst onderzoeken hoe dit fout heeft kunnen gaan.