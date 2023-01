Illegale bomenkap in Utrecht wordt nauwelijks bestraft

Het blijkt erg lastig om illegale bomenkap in Utrecht aan te pakken. Sinds ongeveer twee jaar is er nieuwe regelgeving om het illegaal kappen of beschadigen van bomen tegen te gaan, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot vervolging. Wel moest er in ten minste vijf gevallen en nieuwe bomen worden geplant.

De regel is sinds 4 februari 2021 van kracht. Sinds dat moment zijn er 43 meldingen over mogelijke illegale kap binnengekomen bij de gemeente. In meer dan de helft van de gevallen was het toegestaan de boom zonder vergunning te vellen of was er al een vergunning afgegeven. Bij ongeveer 20 gevallen was er echter wel sprake van illegale kap.

Het blijkt in zo’n geval echter erg lastig om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Volgens de gemeente verloopt zo’n proces als volgt; iemand maakt een melding van een mogelijke illegale kap. Wanneer de handhaver vervolgens ter plaatse is, ligt de boom meestal al tegen de vlakte.

Bewijs

“Omdat de overtreding niet op heterdaad wordt vastgesteld is uitgebreid onderzoek nodig om achteraf vast te stellen of er eigenlijk een vergunning nodig was voor de kap (terwijl de boom al is gekapt), een mogelijke verdachte aan te wijzen en voldoende bewijslast te verzamelen voor strafrechtelijke vervolging.”

Tot nu toe heeft het Openbaar Ministerie alle ingezonden processen verbaal afgekeurd vanwege het ontbreken van bewijs. Deze processen verbaal hebben volgens de gemeente wel een meerwaarde als het gaat om de herplantplicht.

Herplantplicht

“Bij volledige processen verbaal hebben we altijd besloten de herplantplicht op te leggen: soms volstond een gesprek, in vijf gevallen werd een last onder dwangsom opgelegd en daarnaast is in een aantal gevallen achteraf een vergunning verleend.”