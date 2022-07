Illustrator Danibal brengt een ode aan de fiets: ‘Cartooneske testrit op de meest uiteenlopende modellen’

Ontbrekende kettingkasten, kromme sturen en opmerkelijke verhoudingen; het is zo makkelijk nog niet om even een fiets te tekenen. Het levert grappige illustraties op, die de Utrechtse illustrator Danibal (Daniel Hentschel) verzamelt. Sinds zijn oproep in de eerste lockdown in 2020 krijgt hij allerlei interessante modellen binnen. Danibal gaat ermee aan de haal en tekent bijpassende bestuurders voor de rijwielen. Inmiddels heeft hij meer dan honderd illustraties gemaakt. Die wil hij binnenkort tentoonstellen bij muziekcafé dB’s, bij de start van de Vuelta. “Het project is heel spontaan qua opzet, maar ook een soort eerbetoon aan een dagelijks gebruikt object.”

Danibal heeft tijdens de eerste coronalockdown opeens een stuk minder om handen. Alles lijkt plotseling stil te liggen. Maar op de Utrechtse fietspaden blijft het ook in het voorjaar van 2020 nog aardig druk. Tijd voor een ‘ode aan de fiets’, vindt Danibal. Hij roept mensen op om een fiets te tekenen en die op te sturen. Tekentalent of veel ervaring hoef je niet te hebben, als het maar een fiets is. Danibal geeft de ingezonden fiets daarop een bijpassende bestuurder. Het idee slaat aan en binnen no-time heeft Danibal al zestig fietsen in zijn inbox zitten.

Het idee begon al ‘een hele poos geleden’, vertelt Danibal. “Dat was zo rond de periode dat de Giro d’Italia in Utrecht was. Het leek me best grappig om aan mensen te vragen om hun fiets te tekenen. Ik weet namelijk hoe moeilijk het is om uit het hoofd een fiets te tekenen. Mensen zeggen al snel: ‘Ik kan helemaal geen fiets tekenen.’ En het levert ook hele grappige, rare dingen op. Ik laat me dan inspireren door de vorm. De scheefheid van het stuur of de ontbrekende trappers bepalen wie erop komt te zitten – want er komt iemand op de fiets die daar ook echt op kan fietsen.”

Grote rugzak

Eigenlijk werkt de illustrator bij dit project in omgekeerde richting, legt hij uit. “Normaalgesproken teken je eerst de figuur en dan pas die fiets, maar dat doe ik nu dus andersom. Dat betekent dat ik af en toe moet uitzoeken hoe ik iemand op de fiets ga zetten. Misschien heeft de bestuurder hele lange benen of armen nodig om de fiets te kunnen besturen.” Wel is Danibal een stuk alerter geworden op wat er zoal op straat rondfietst. “Ik heb me voorgenomen om de bestuurders er wat diverser op te zetten, met een grote rugzak bijvoorbeeld.” De eerste tekeningen heeft de illustrator samengevoegd in een online bundel, die via de Facebookpagina ‘Ode aan de fiets’ te vinden is.

Op sociale media deelt Danibal de collectie illustraties. Er zitten flitsende modelletjes bij, net als kleurrijke rijwielen en hier en daar een stevig stalen ros. Op de zadels vind je chaotische vertoningen, lachwekkende dieren en ook is er een vreemd fietsmonster te spotten. “Het tempo is er nu een beetje uit, maar ik wil in ieder geval doorgaan tot de Vuelta begint.” Nog steeds kunnen tekenaars van alle leeftijden en niveaus hun eigen versie van de fiets insturen naar Danibal. De instructies zijn simpel: teken een fiets, maak een scan of foto van de tekening en stuur die (met je naam) op naar Danibal. Dat kan via Instagram, Facebook of Whatsapp.